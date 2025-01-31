Педагоги из Богородского округа приняли участие в региональном семинаре

Делегация Богородского округа побывала в городском округе Электросталь. Педагоги приняли участие в региональном практическом семинаре «Центр детских инициатив — пространство для детской реализации.

Мероприятие также собрало муниципальных координаторов, советников по воспитанию, руководителей воспитательных пространств, молодых активистов.

Участники обменялись опытом создания и проведения различных мероприятий в центрах детских инициатив, получили положительный опыт, позитивные эмоции и мотивацию для дальнейшего развития.

Советник директора по воспитанию Центра образования N 1 имени Героя России Андрея Завьялкина Арина Клишевич поделилась опытом деятельности по теме «Организация работы школьного киноклуба».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что капремонт старых школ набирает обороты. Кроме того, он рассказал о еще одном приоритетном направлении — строительстве 25 детских садов в Подмосковье.