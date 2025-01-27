Андрей Воробьев: капремонт старых школ набрал обороты в Подмосковье

Свыше 100 образовательных учреждений капитально отремонтируют в Подмосковье к сентябрю. В некоторых округах сразу преобразят несколько школ и детских садов. О важности этой работы рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Ежегодно в Подмосковье строят новые школы, детские сады и колледжи, а старые учреждения преображают по современным стандартам.

Из-за снижения прироста дошколят и первоклассников в регионе сделают упор на капитальном ремонте, отметил губернатор.

«Строительство новых школ, ввиду того что мы покрыли тот очень заметный дефицит в ряде муниципалитетов, у нас снижается. А вот капитальный ремонт старых школ набирает обороты. Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакомы. Это крайне важная мобилизация в начале года, для того чтобы вовремя начать учебный год», — сказал Воробьев.

В планах в этом году — построить 29 новых школ и 21 детский сад. При этом 117 старых образовательных учреждений получат новый, современный облик.

Глава региона добавил, что ремонт не будут проводить в школах и детских садах, которые безнадежно устарели.

«Мы не будем капиталить школы, которые безнадежно устарели. Наш опыт показывает, что это очень затратно и, по сути, не меняет пространства, которое было спроектировано в 50-х и 60-х годах», — сказал он.