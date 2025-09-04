Педагог из Мытищ стал победителем чемпионата мира по судомодельному спорту

Более 100 спортсменов из разных стран приняли участие в соревнованиях в Коломне. Педагог Анатолий Митрошкин из Мытищ показал лучший результат, опередив опытных соперников.

Победу на чемпионате мира преподаватель секции судомодельного спорта детско-юношеского центра «Галактика» сумел одержать в престижной дисциплине — модели класса F1-V3,5 с двигателем внутреннего сгорания, где важны точность и технические характеристики.

Поддерживали героя-преподавателя ученики и близкие. Избежать поражения мытищинской команде помогла сплоченность и опыт участия в подобных соревнованиях. Состязания по судомодельному спорту в классах скоростных моделей в открытом водоеме для Анатолия Митрошина — дело привычное, он неоднократно побеждал в подобных турнирах.

Награда и признание среди коллег подтвердили успешное развитие одной из лучших школ судомоделизма.