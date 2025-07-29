Педагог из Мытищ победил на конкурсе лучших учителей Московской области

Педагог из Мытищ Жанна Андрис начала преподавать более тридцати лет назад. Сотни ее выпускников показали высокие результаты на едином государственном экзамене.

Высококвалифицированный преподаватель истории и обществознания в лицее № 34 Жанна Андрис, за более чем три десятилетия своей профессиональной деятельности, выпустила сотни амбициозных школьников.

Значительная часть этих учащихся, мотивированных к углубленному изучению гуманитарных дисциплин, выбрала ее предмет для сдачи единого государственного экзамена, продемонстрировав при этом высокие академические результаты.

Жанну Андрис удостоили звания лучшего учителя Московской области. Педагог убеждена, что глубокое понимание исторических процессов и актуальных социальных явлений является неотъемлемым компонентом формирования осознанного мировоззрения и эффективного прогнозирования будущего.