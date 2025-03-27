Сегодня 20:43 Педагог из Котельников Ирина Ермакова стала чемпионкой России по легкой атлетике Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники
В Пензе прошел чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов. Педагог-организатор спортивной школы «Котельники» Ирина Ермакова выиграла золотую и серебряную медали.
Она преодолела дистанцию три километра и стала обладательницей золотой медали среди спортсменов в возрасте от 55 до 59 лет. Серебряной награды Ирину Ермакову удостоили за победу на дистанции 1500 метров. Благодаря усилиям участницы из городского округа Котельники, сборная команда Московской области поднялась на третью ступень пьедестала почета.
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