Педагог из Котельников Ирина Ермакова стала чемпионкой России по легкой атлетике

Она преодолела дистанцию три километра и стала обладательницей золотой медали среди спортсменов в возрасте от 55 до 59 лет. Серебряной награды Ирину Ермакову удостоили за победу на дистанции 1500 метров. Благодаря усилиям участницы из городского округа Котельники, сборная команда Московской области поднялась на третью ступень пьедестала почета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет еще более доступным. До конца 2025 года в регионе появятся три новых физкультурно-оздоровительных комплекса, а после реконструкции откроются два стадиона и Клинская школа олимпийского резерва.