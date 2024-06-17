Педагог Елена Ищук из Химок провела мастер-класс для коллег из Казани

Финалист конкурса «Воспитатель года», музыкальный руководитель дошкольного отделения 31-й школы Елена Ищук провела мастер-класс для преподавателей из Казани. Педагог поделилась с коллегами своим уникальным опытом и методами работы с детьми.

Педагогический стаж Елены Ищук — более 25 лет. Женщина работает в детском саду «Котенок» с самого открытия. Также Елена уже десять лет преподает в школе.

«Сегодня я вела открытое занятие для наших гостей из Казани. Тема моей профессиональной находки — поддержка детской инициативы в подготовке праздника: как можно поддержать самостоятельность ребенка, развить его ответственность за собственный выбор и совместить в подготовке праздника. Дети у нас меняются, мир вокруг тоже, и, конечно же, жизнь в детском саду должна поменяться», — рассказала музыкальный руководитель дошкольного отделения «Тридцать первой школы» Елена Ищук.

Отметим, что педагог стала финалисткой регионального этапа конкурса «Воспитатель года — 2024». Жительница Химок в отборочном этапе соревновалась с 52 педагогами из разных городов Подмосковья. В августе определят победителя, который представит Московскую область на всероссийском уровне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к 1 сентября в регионе после строительства и капитального ремонта откроют 61 школу и 34 детских сада.

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