Еще 21 новую школу и 11 детских садов откроют в Подмосковье к сентябрю

К 1 сентября в Подмосковье после строительства и капитального ремонта откроют 61 школу и 34 детских сада. Об этом на еженедельном совещании правительства сообщил глава регионального Минстроя Владимир Локтев. Важность такой работы подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

К 1 сентября в Подмосковье откроется 21 новая школа. Еще 40 заработают после капитального ремонта. В сумме там появится более 21 тысячи ученических мест. Большие образовательные комплексы заработают в Лобне, Балашихе, Солнечногорске и других округах.

В новом учебном году также откроют двери 11 новых детских садов, еще 22 встретят воспитанников после капитального ремонта.

«Один сад уже открыт, два — готовятся к открытию. Остальные находятся в высокой степени готовности, идут финишные работы, рисков нет», — отметил министр.

Ко всем объектам обеспечат безопасные и удобные подъезды, а также тротуары и парковки. В учреждения поставят новую мебель и оборудование.

По словам Локтева, работы идут в графике, на многих объектах уже выполнили больше половины плановых работ.

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