Павел Куприянов из Щелкова стал лучшим спортсменом беговой лиги Подмосковья

В парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной в Одинцове стартовал кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN». Легкоатлет из Щелкова выиграл в состязаниях серебряную медаль и получил звание лучшего спортсмена беговой лиги Подмосковья 2025.

Участники полумарафона преодолевали дистанции по асфальту, грунту, дорожкам с мелким гравием и щепе. Павел Куприянов пробежал дистанцию пять километров. Он обошел сотню сильнейших спортсменов и выиграл серебро.

Отметим, что в этом году Павел завоевал уже более 10 золотых медалей в различных соревнованиях по бегу. Он работает инструктором по легкой атлетике в Физкультурно-оздоровительном центре городского округа Щелково.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как в регионе откроют новые физкультурно-оздоровительные центры.