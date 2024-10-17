Пациенту в сознании успешно удалили тромб в Люберецкой больнице

Мужчина 39 лет поступил в Люберецкую больницу с резкими болями за грудиной, одышкой и пониженным давлением. Диагностика выявила острый инфаркт и множественные повреждения сосудов, ведущих к сердцу. В одной из артерий тромб полностью перекрыл доступ крови к сердечной мышце и грозил необратимыми последствиями.

Пациенту потребовалась срочная операция. Врачи удалили тромб и восстановили проходимость артерии с помощью стента. Это эластичная сетчатая трубка, которая поддерживает стенки кровеносного сосуда в нормальном состоянии.

«Операция прошла успешно и заняла менее часа. Все это время пациент находился в сознании и уже на операционном столе почувствовал себя лучше. Через три недели мы провели вторую подобную операцию по восстановлению проходимости другой артерии», — рассказал заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения Михаил Кричман.

Сейчас пациент уже дома.

Врачи напомнили, что при появлении боли в груди, одышки, головокружения, резкого изменения артериального давления и других симптомах необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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