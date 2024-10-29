Пациенту с тяжелой формой атопического дерматита помогли в МОНИКИ

Парень 27 лет поступил в отделение дерматовенерологии МОНИКИ с очередным обострением атопического дерматита, которым страдал с детства. С учетом тяжести заболевания врачи приняли решение провести курс генно-инженерной биологической терапии.

Обострения болезни случались у молодого человека регулярно, четыре или даже шесть раз за год. Это выражалось в форме тяжелой экземы на большой площади кожи и сильным зудом. Много лет пациент использовал кортикостероидные препараты и гормоны, но это не помогало добиться заметных результатов в лечении.

Специалисты МОНИКИ провели пациенту курс генно-инженерной биологической терапии. Она точечно воздействует на воспаление и с помощью антител снижает иммунный ответ организма, останавливает бесконтрольное воспаление.

«В нашем случае этот метод позволил достичь стойкой ремиссии, позволил снять пациента с системных кортикостероидных препаратов, предотвратив развитие серьезных осложнений. Важно помнить, что самостоятельное назначение подобного лечения недопустимо», — отметила заведующая отделением дерматовенерологии МОНИКИ имени Владимирского Елена Зенкевич.

В Подмосковье особое внимание уделяют развитию первичного звена медицины. До конца года в регионе начнут работу семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.