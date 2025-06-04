Пациенток родильного дома поздравили с Днем защиты детей в Мытищах

Памятные подарки ко Дню защиты детей вручили пациенткам Мытищинского роддома представители администрации округа. Важные вопросы, которые волнует весь коллектив, также обсудили на встрече с сотрудниками медицинского учреждения.

Глава города Мытищи Юлия Купецкая поздравила будущих и нынешних мам с Днем защиты детей. Цветы и плюшевые игрушки для малышей с поздравлениями вручили женщинам в родильном доме.

Мытищинский родильный дом считается одним из лучших в Подмосковье. С начала года здесь на свет появилось 926 детей.

Сюда приезжают со всего региона, чтобы получить профессиональную помощь от специалистов. Медицинский персонал делает все возможное, чтобы мамы и их малыши чувствовали себя комфортно.

Кроме того, сейчас идет проектирование нового многопрофильного медицинского центра на 786 койко-мест, где будет находиться перинатальный центр. Все медицинские кадры из Мытищ сохранят свои рабочие места во время строительства.