Пациента с 3 грыжами успешно прооперировали в Истринской больнице

Мужчина 68 лет поступил в Истринскую больницу с жалобами на боль и узлы в области паха и живота. Обследование выявило у него сразу три грыжи размером от трех до пяти сантиметров каждая.

Две грыжи были паховыми, еще одна — пупочная. Состояние пациента было тяжелым из-за сопутствующих заболеваний, в том числе сахарного диабета и атеросклероза. Поэтому перед операцией понадобилось сначала провести лечение.

«Прооперировали его лапароскопически, через небольшие разрезы. Удалили все три грыжи. Операция длилась два часа и прошла с минимальной травматичностью для пациента», — рассказали хирурги Истринской больницы.

Период восстановления прошел быстрее благодаря выбранному методу операции. Пациент смог вставать и двигаться уже через несколько часов после вмешательства, болевой синдром был минимальным.

Сейчас пациент уже выписан домой и вернулся к обычной жизни.

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