Патриотическое мероприятие ко Дню России прошло для школьников в Красногорске

В Красногорске прошла акция «Мы дети твои, Россия». Ее провели для ребят, которые отдыхают в лагере муниципального учреждения «Образовательный центр имени А. Н. Косыгина». Во время праздника дети отправились в виртуальное путешествие по регионам страны.

Воспитанники также познакомились с традициями разных народов России, погрузились в богатое историческое наследие, узнали народные обычаи и фольклор.

В финале наставники провели флешмоб. Соорганизатором выступила Архангельская сельская библиотека и ее заведующая Синицына Светлана Викторовна.

В Красногорске этим летом будут работать 27 лагерей. Атмосфера, направленная на развитие, — самая важная задача, которую поставили в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.