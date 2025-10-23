Патриотическая встреча ко Дню белых журавлей прошла в Воскресенске

Тематический час для школьников организовали в Центральной детской библиотеке Воскресенска. Его посвятили празднику духовности, поэзии и светлой памяти о павших во всех войнах.

Участникам рассказали об истоках праздника и его инициаторе — поэте Расуле Гамзатове. Именно он в 1965 году написал знаменитое стихотворение «Журавли».

Также ребята узнали о трагической судьбе японской девочки Садако, одной из жертв атомного взрыва в Хиросиме. Кроме того, для них провели виртуальное путешествие по странам и городам, в которых есть памятники белым журавлям как призыв к миру и милосердию.

В финале мероприятия все собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

