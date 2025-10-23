Церемония вручения первых паспортов школьников прошла в Воскресенске

Еще 20 подростков получили важный документ в торжественной атмосфере в Воскресенске. Мероприятие для них организовали во Дворце культуры «Химик».

Паспорта ребятам вручили первый заместитель главы городского округа Воскресенск Елена Овсянкина и председатель Совета депутатов округа Сергей Матвиенко, а также руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Олег Стегура.

«Дорогие ребята, пусть паспорт станет для вас верным спутником на пути к новым знаниям и открытиям, а Россия всегда будет вашим домом, нерушимой крепостью и вдохновением для будущих свершений», — сказала Елена Овсянкина.

