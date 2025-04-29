Патриотическая акция «Звезда Победы» началась в парке «Кривякино» в Воскресенске

Волонтеры из молодежного центра «Олимпиец» в Воскресенске поучаствовали в акции «Звезда Победы». Ребята почтили память героев Великой Отечественной войны.

Для того, чтобы стать участником акции, нужно прийти в парк усадьбы Кривякино, повязать георгиевскую ленту в знак уважения и признательности. Принять участие может любой желающий.

Пятиконечная звезда и георгиевская лента символизируют героизм. Мероприятие призвано объединить разные поколения вокруг общих ценностей, напомнить им о бессмертном подвиге народа.

Ранее мы рассказывали о том, что в преддверии 9 мая жители Воскресенска также поучаствовали в международной акции «Диктант Победы». Тестирование на тему Великой Отечественной войны прошли более 700 человек.

Также в апреле волонтеры в Воскресенске поздравили ветеранов с Пасхой. В округе состоялась акция «Пасхальный подарок».