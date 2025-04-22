Волонтеры в Воскресенске поздравили ветеранов с Пасхой
В Воскресенске прошла акция «Пасхальный подарок». Активисты «Волонтеров Подмосковья» навестили ветеранов и вручили им подарки к православному празднику.
Волонтеры в Воскресенске навестили семью Бухаркиных. Владимир Федорович — житель блокадного Ленинграда. Пасху он проводит вместе с супругой Лидией Васильевной, с которой они прожили вместе более 60 лет.
«Внук придет со своей невестой. Может, дочь старшая поедет с мужем, внуки приедут», — добавил ветеран.
«Пасхальный подарок» — акция, которую много лет назад инициировал Совет ветеранов в Белоозерском. Весной они дарят ветеранам куличи, а осенью — картошку, которую выращивали местные фермеры. Сегодня традицию продолжают активисты движения «Волонтеры Подмосковья».
«С настоятелем нашего храма, отцом Романом, мы продолжаем эту традицию. Он выделяет куличи для подарков ветеранам. У нас участников войны практически не осталось, а труженикам тыла мы приносим куличи, если они сами этого хотят, и поздравляем их с праздником», — сказал руководитель местного отделения «Волонтеры Подмосковья» Станислав Петрашин.
Куличи испекли прихожане храма Всех святых, в земле российской просиявших. Накануне Пасхи в трапезной кипела работа.
«Они иногда по ночам должны успеть что-то сделать, иногда несколько дней подряд. Помимо того, что они пытаются попасть на службу, молиться, а тут куличи, которые понравились. Они у нас вкусные очень. Прихожане следят за этим, чтобы не было никаких красителей, только натуральные продукты», — добавил настоятель храма Всех святых в Белоозерском, протоиерей Роман Сыркин.
Прихожане, начиная с Великой субботы, приносили в храм куличи для освящения, однако настоятель напомнил, что главное в такой праздник — молитва. Праздничные службы в честь Воскресения Христова прошли во всех храмах округа.