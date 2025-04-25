Более 700 жителей Воскресенска приняли участие в «Диктанте Победы»

Международная патриотическая акция прошла на 22 площадках городского округа. В ней приняли участие ветераны, бойцы СВО и их семьи, активисты «Единой России» и «Молодой гвардии», глава Воскресенска Алексей Малкин и депутаты.

«Диктант Победы» проходит с 2019 года по инициативе «Единой России» и стал традицией, которая объединяет всех россиян в памяти о подвиге защитников нашего Отечества. «Это не просто проверка знаний, это еще одна возможность прикоснуться к нашей великой истории и почтить память тех, кто подарил нам заветную Победу», — отметил Алексей Малкин.

Поучаствовать в акции могли все желающие, вне зависимости от возраста, лично придя на одну из площадок или зарегистрировавшись на сайте диктантпобеды.рф.

Среди участников были те, кто впервые писал диктант. Ученик десятого класса гимназии № 1 Иван Беликов рассказал, что ему было интересно проверить свои силы. «Тестирование оказалось не из легких. Но даже если не получилось ответить на все вопросы, это послужит хорошим поводом подготовиться к следующему диктанту получше», — поделился школьник.

Всем участникам «Диктанта Победы» выдадут сертификат о прохождении тестирования, а победители получат возможность посетить Парад Победы в Москве в 2026 году.