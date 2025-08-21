Патриотическая акция ко Дню государственного флага России прошла в Дмитрове

Акция «Окна России» состоялась в Дмитрове. Ее организовали активисты местного отделения «Движения Первых» и «Волонтеров Подмосковья».

Участники развесили тематические рисунки и надписи в цветах российского триколора на окнах помещений местного отделения «Движения Первых». В центре композиции они расположили государственный флаг Российской Федерации.

«Флаг России — это наша история, наша гордость и наша слава. Очень символично, что именно молодое поколение, будущее нашей страны, с таким трепетом и уважением относится к государственной символике. Подобные акции — это прекрасная возможность для нашей молодежи выразить свою любовь к Родине через творчество», — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

