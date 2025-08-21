Школьник из Дмитрова стал призером международной географической олимпиады

Ученик гимназии «Логос» Константин Грищенков из Дмитрова принял участие в юниорских интеллектуальных состязаниях по географии. Он выступил в составе сборной России и занял личное третье место.

Олимпиада прошла в Белграде. Участниками стали школьники из более чем 12 стран мира. Они выполнили теоретические и практические задания на английском языке.

Ранее Константин уже становился победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии, был призером и победителем муниципального этапа этих состязаний сразу по четырем предметам.

«Завоевать бронзу на первой международной юниорской олимпиаде — это огромное достижение и настоящая гордость для всех дмитровчан. Эта победа подтверждает не только личный талант ученика, но и высокое качество образования, которое предоставляется в Дмитровском округе», — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.