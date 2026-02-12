Пассажиры Мострансавто забыли около ста вещей на новогодних праздниках

В период новогодних праздников пассажиры Мострансавто оставили в автобусах и на автовокзалах порядка ста личных вещей. Среди забытых предметов — не только привычные транспортные и банковские карты, но и более необычные находки, такие как мягкий игрушечный олень, коробка с пряниками ручной работы, пара новых коньков и даже самодельная открытка с теплыми словами и детскими рисунками.

Если пассажир обнаружил, что забыл что-то важное в автобусе или на объекте Мострансавто, ему необходимо заполнить специальную форму на официальном сайте компании в разделе «Пассажирам» / «Забытые вещи». Сотрудники проверят информацию и свяжутся, если находка будет обнаружена.

Для получения забытой вещи владельцу нужно предъявить паспорт и расписаться в журнале. Несовершеннолетним вещи выдаются только в присутствии родителей. Все находки хранятся на складе 6 месяцев. Скоропортящиеся продукты утилизируются немедленно, а невостребованные вещи по истечении этого срока также утилизируются.