В школе № 15 Электростали открыли «Парту героя», посвященную бывшему ученику образовательного учреждения Артемию Близнюку. Он погиб в зоне специальной военной операции, сообщили в РИАМО.

Уроженец Электростали учился в этой школе с первого по девятый класс. В октябре 2022 года его мобилизовали. Ефрейтор с позывным «Аспер» служил оператором-наводчиком в танковых войсках, помогал раненым сослуживцам и обучал новобранцев навыкам оказания первой помощи. Во время отпуска он также участвовал в организации гуманитарных поставок.

Артемий Близнюк погиб 19 октября 2025 года при выполнении боевого задания. Его посмертно наградили орденом Мужества.

В памятной церемонии приняли участие заместитель главы округа Вадим Бахматов, председатель Совета депутатов Инна Волкова и руководитель центра поддержки участников СВО Алсу Булыгина. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы.

Именную парту разместят в кабинете истории. Право заниматься за ней получат школьники, отличившиеся в учебе и общественной деятельности.