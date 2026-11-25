Парту героя в честь погибшего участника специальной военной операции Алексея Попова установили 24 ноября в Пролетарской школе. Церемонию посетили родственники бойца, депутат окружного совета Марина Белова и ветеран СВО Альберт Файзуллин.

Алексей Попов окончил машиностроительный техникум, а 6 октября 2022 года его мобилизовали для защиты Родины. За мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении воинского долга военнослужащего наградили квалификационным знаком «Штурм» и медалью «За храбрость» второй степени. Также бойца посмертно представили к ордену Мужества.

Жизнь выпускника оборвалась 23 июня 2026 года в Донецкой Народной Республике, а 21 ноября ему исполнилось бы 35 лет. На открытие парты пришли его супруга Екатерина, дочь Софья, бабушка Вера и сестра Анастасия.

Эта Парта героя стала уже третьей в Пролетарской школе. Право сидеть за ней получат лучшие ученики в качестве почетной награды.