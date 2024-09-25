Партию средств личной гигиены отправили из Солнечногорска в Курскую область

Гуманитарную помощь доставили из Солнечногорска жителям Курской области. В три автомобиля с прицепом погрузили необходимые средства личной гигиены и бытовой химии: шампуни, гели для душа, мыло, кремы — всего 12 тысяч единиц и 17 наименований продукции.

Гуманитарный груз был собран благодаря совместным усилиям депутатов городского округа Солнечногорск, штаба 120 избирательного округа под руководством депутата Госдумы Сергея Колунова, партии «Единая Россия» и компании по производству косметики и уходовых средств «Mixit».

«Особо хочется отметить активную позицию компании „Mixit“, которая не просто предоставила гуманитарную помощь собственного производства, но и активно участвовала в сборе и погрузке груза. Это яркий пример корпоративной социальной ответственности, когда бизнес не остается равнодушным к проблемам общества и готов протянуть руку помощи», — отметила председатель Совета депутатов городского округа Солнечногорск Марина Веремеенко.

Средства личной гигиены и бытовой химии передали в волонтерский пункт «Мы вместе», который не только занимается сбором гуманитарной помощи для жителей Курской области, но и решает другие социально значимые задачи.

«Мы продолжаем поддерживать курян, пострадавших от террористических действий Вооруженных сил Украины. Очередной гуманитарный груз отправился в Курск, в пункты временного размещения жителей приграничных поселений. Поддержка военнослужащих, находящихся на передовой, их семей, помощь мирным жителям останутся приоритетными направлениями нашей работы», — рассказал депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Колунов.

Каждый желающий может поддержать жителей приграничных территорий. Предметы личной гигиены, постельные принадлежности, продукты долгого хранения и быстрого приготовления в Солнечногорске принимают в Молодежном центре «Возрождение» по будням с 10:00 до 17:00 (адрес: улица Дзержинского, дом № 13, 4 этаж, кабинет № 28), а также в Молодежном центре «Подсолнух» (адрес: улица Вертлинская, дом № 1).

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