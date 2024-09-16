«Добросовестная работа». Андрей Воробьев — об участии всех округов Подмосковья в помощи бойцам СВО

Продолжать активную работу по всем направлениям, связанным с СВО, призвал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поблагодарил за добросовестный труд глав городских округов, которые находятся в зеленой зоне по выполнению этих задач.

«Большое количество муниципалитетов очень добросовестно, вовлеченно ведут работу по всему, что связано с СВО. Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал губернатор.

Вместе с тем, в Подмосковье есть и отстающие муниципалитеты, где задачи пока не выполняются должным образом.

«То есть, каких-то практических действий там нет, или мы видим их крайне недостаточно. Нужно коллегам помочь, разъяснить, как они могут свою лепту внести. Так дело не пойдет», — подчеркнул Воробьев.

Глава региона поручил главам городских округов внимательнее относиться к задачам, которые являются стратегически важными. Для этого можно тиражировать положительный опыт, полученный в других муниципалитетах.

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