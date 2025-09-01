Парки в Королеве опубликовали афишу мероприятий на неделю

Центральная библиотечная система предлагает увлекательные лекции, мастер-классы и познавательные игры, которые помогут расширить кругозор и провести время с пользой. В городском парке по средам и четвергам пройдут занятия «Амори про» от Академии танцев.

Тренеры Академии танцев обучат посетителей модерну, сальсе и бачате. В четверг артисты образцового коллектива «Энергия» проведут мастер-классы по слэклайну и жонглированию.

По средам, пятницам и воскресеньям на сцене «Территория космоса» будет звучать музыка Королевского духового оркестра, а в четверг на Арт-веранде пройдет концертно-танцевальная программа Ансамбля народной музыки «Сувенир».

В павильоне «Прозрения» по выходным проведут занятия по физике и астрономии, а для любителей активного отдыха в центральном парке организуют занятия по зумбе, настольному теннису и пиклболу.

В парке «Костино» по воскресеньям всех приглашают на растяжку. По вторникам и четвергам дети поучаствуют в игровых программах. По средам проходит концерт клуба «Вдохновение».