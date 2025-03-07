Парки Серпухова подготовили праздничную программу к 8 марта

В преддверии Международного женского дня округ готовится к масштабному празднованию, центром которого станут городские парки. 8 марта парки имени Олега Степанова, «Питомник» и Принарский парк объединятся в рамках мероприятия «Время цвести».

Парки округа приглашают на разнообразную программу в течение всей недели. Занятия по скандинавской ходьбе пройдут в парке имени Олега Степанова в понедельник и в среду. Профессиональные инструкторы помогут освоить технику и проведут тренировку.

Окунуться в атмосферу прошлых эпох можно, посетив мастер-классы по историческим танцам. Участники смогут освоить изящные движения и грацию барочных, викторианских и средневековых стилей.

Для маленьких гостей в пятницу, субботу и воскресенье проведут разминки, игровые программы и интеллектуальные викторины.

Завершит праздничную неделю выступление студии исторического танца «Ренессанс», которое состоится 9 марта в парке имени Олега Степанова.