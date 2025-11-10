Парки Серпухова опубликовали программу мероприятий на неделю

Десятки мероприятий проведут в парках Серпухова на этой неделе. Найти для себя отдых по душе смогут все желающие.

Так, жители смогут поучаствовать в занятиях скандинавской ходьбой, мастер-классе от студии исторических танцев «Ренессанс», игровой программе. Также для них организуют творческие встречи, игротеку и игротанцы, мастер-класс по твистингу.

В парках округа будут работать интерактивный кукольный театр, пройдет спортивное ориентирование. Пройдет фотовыставка о птицах.

Кроме того, в парках состоятся события, приуроченные к Синичкину дню — экологическому празднику, посвященному заботе о зимующих птицах. Для посетителей парков проведут экопрогулку «Правила подкормки птиц».

