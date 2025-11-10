Творческий мастер-класс для семей участников СВО прошел в Серпухове

Цикл мастер-классов для родных бойцов специальной военной операции организовала волонтерская группа «В круге света» из Пущина. Основной целью мероприятий является оказание адресной поддержки и создание осязаемых символов связи между фронтом и тылом, а также обеспечение моральной поддержки семьям, ожидающим возвращения своих близких.

В Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей собрались матери, жены, сестры и дети военнослужащих. На предыдущих занятиях они занимались изготовлением маскировочных костюмов и «браслетов жизни». А новый мастер-класс был посвящен росписи брелоков.

В создании сувениров, символизирующих вклад в общую победу, также приняли участие студенты Губернского колледжа. Эти брелоки несут в себе послания любви, веры и надежды. Они призваны напоминать защитникам Отечества о доме, где их всегда ждут и готовы поддержать.