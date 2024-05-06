Парки Подмосковья подготовили праздничные программы к 9 Мая | 360°

06 мая 2024, 15:49
Парки Подмосковья подготовили праздничные программы к 9 Мая
Праздничные программы пройдут почти в 80 парках Подмосковья в честь Дня Победы. Мероприятия подготовили в рамках программы «Подвиг. Память. Победа.».
Гостей и жителей Подмосковья приглашают в парк «Дулевский» в Орехово-Зуеве, где состоится фестивальная программа «Рио-Рита, вертится фокстрот…». Посетители смогут стать свидетелями событий, происходивших в военное время. Также для гостей организуют мастер-класс по рисованию и другие интерактивные программы.
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В парке культуры в Электрогорске пройдет концертная программа, на которой выступит академический хор русской песни радио «Орфей» и солист группы «Русский характер» Юрий Кононов. В Жуковском подготовят выставки патриотических организаций и книг о Великой Отечественной войне.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников региона за участие в акции «День добрых дел».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
День Победы 9 мая
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