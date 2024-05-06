Парки Подмосковья подготовили праздничные программы к 9 Мая | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 15:49 Парки Подмосковья подготовили праздничные программы к 9 Мая Министерство культуры и туризма Московской области

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Праздничные программы пройдут почти в 80 парках Подмосковья в честь Дня Победы. Мероприятия подготовили в рамках программы «Подвиг. Память. Победа.».

Гостей и жителей Подмосковья приглашают в парк «Дулевский» в Орехово-Зуеве, где состоится фестивальная программа «Рио-Рита, вертится фокстрот…». Посетители смогут стать свидетелями событий, происходивших в военное время. Также для гостей организуют мастер-класс по рисованию и другие интерактивные программы.

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В парке культуры в Электрогорске пройдет концертная программа, на которой выступит академический хор русской песни радио «Орфей» и солист группы «Русский характер» Юрий Кононов. В Жуковском подготовят выставки патриотических организаций и книг о Великой Отечественной войне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников региона за участие в акции «День добрых дел».

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