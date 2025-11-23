Парки Мытищ опубликовали программу мероприятий на зимний сезон

Десятки развлекательных и спортивных событий организуют в семи парках Мытищ этой зимой. Там в том числе откроют новые локации для отдыха.

Трассу в Мытищинском лесопарке продлят на 3,5 километра и теперь составит 10 километров. В парке Мира установят две новогодние ели и откроют резиденцию Деда Мороза.

В округе будут работать два катка на искусственном льду. Тюбинг-горка откроется в местном лесопарке, а в парке Ветеранов можно будет посетить творческую мастерскую «Арт-бокс».

Сезон торжественно откроют 1 декабря на площади у парка Мира. Там состоится праздник с выступлениями фигуристов и хоккеистов, а также встреча с Дедом Морозом.

Кроме того, зимой в парках Мытищ будут проходить тематические фестивали, ледовые спектакли, мастер-классы с известными спортсменами и традиционные массовые забеги «Новогодняя лыжня» и «Мытищинская лыжня».