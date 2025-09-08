Парк «Ривьера» в Можайске опубликовал афишу мероприятий на неделю

По вторникам и четвергам в парке «Ривьера» в Можайске проводят утреннюю растяжку под руководством тренера Юлии Усановой. Занятия начинаются в 09:10 на универсальной площадке. Тренировки по зумбе пройдут 11 сентября в 20:00 и 13 сентября в 10:00.

В субботу на центральной площадке пройдет анимационная программа для детей «Игры нашего двора», а в 11:05 — интеллектуальная игра. После, в 12:30, инструктор Александр Ткачук проведет занятие по йоге на универсальной площадке, а в 14:00 состоится «Парковый кросс». Гости увидят фотовыставку, посвященную спортсменам, а также поучаствуют в разминке, массовом флешмобе, увлекательной эстафете, викторинах и мастер-классах.

В воскресенье в 15:30 пройдет анимационная программа для детей «Дело о краже века», а в 16:05 — мастер-класс «Искусство творчества». Евгений Смирнов проведет занятия по зумбе в 19:00 и 19:30 на универсальной площадке.