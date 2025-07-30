Парк Победы в поселке Красково благоустроят в Люберцах в 2026 году

Встреча в формате выездной администрации прошла в поселке Красково. На ней глава городского округа Люберцы Владимир Волков озвучил планы по обновлению местного парка.

Территория Красковского карьера участвовала во всероссийском голосовании «Формирование комфортной городской среды». Она стала победителем конкурса — голоса за нее отдали почти 28 тысяч жителей Люберец.

«На территории в пять гектаров появится тематический парк, набережная, зона отдыха, освещение, видеонаблюдение и многое другое — в проекте будут учтены все озвученные жителями идеи и предложения», — сказал Владимир Волков.

Другими темами встречи стали работа управляющих компаний, благоустройство, вопросы безопасности и другие.

Ранее мы рассказывали о том, что еще восемь дворовых территорий благоустроят в Люберцах в сентябре. Асфальт там заменят за счет муниципального бюджета.