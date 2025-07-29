Еще 8 дворовых территорий благоустроят в Люберцах в сентябре

Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы

В городском округе Люберцы по инициативе жителей дополнительно благоустроят восемь дворовых территорий. На этих участках заменят асфальтобетонное покрытие за счет муниципального бюджета.

Начальник управления благоустройства Люберец Геннадий Голованов отметил, что в округе продолжается масштабное обновление дворовых зон. В этом году планируется благоустроить 30 объектов, из которых уже завершены работы на 26.

После обращений жителей в программу включили еще восемь дворов, требующих замены асфальтового покрытия. Речь идёт о территориях в Люберцах, поселке Томилино и деревне Островцы.

Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы

Подрядчики сейчас выполняют работы на пяти адресах: в Люберцах на улице Попова, в Томилино на улицах Гоголя и Гаршина, а также в Островцах на двух участках улицы Подмосковная.

Завершить благоустройство планируется к сентябрю 2025 года.

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