Памятную награду к 100-летию города Озеры выпустят в Коломне

В августе этого года жители Озер отпразднуют 100-летие родного города. К этому событию в округе решили учредить специальную награду.

Решение приняли представители Совета депутатов Коломны. Медаль «100 лет городу Озеры» будет круглой с двусторонней гравировкой, отлитой из серебристого металла.

На лицевой части можно будет увидеть изображение фабричных построек Щербаковской мануфактуры начала XX века с надписью «город Озеры». На обратной стороне — даты основания города и празднования юбилея.

«Памятный юбилейный знак будем вручать тем, кто трудами и подвигами вписал собственное имя в историю города. Это благодарность жителям, чьи усилия помогают Озерам развиваться и расти, тем, кто вносит неоценимый вклад в экономику, промышленность, медицину, образование, культуру и спорт, делая город современным и комфортным для жизни», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Вместе с медалью будут вручать и официальное удостоверение.