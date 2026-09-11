Памятник легендарному хоккеисту Владимиру Петрову открыли в Красногорске

В Красногорске на территории Академии хоккея имени Петрова при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева установили памятник нападающему ЦСКА и сборной СССР, двукратному олимпийскому чемпиону и девятикратному чемпиону мира Владимиру Петрову. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Волков в телеграм-канале .

Открытие памятника приурочили к Дню города. В церемонии участвовали министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, депутат Госдумы Сергей Колунов, президент Академии хоккея Максим Петров, хоккеисты Владислав Третьяк, Сергей Федоров и Борис Михайлов, а также ветераны спорта и местные жители.

«Отдавая дань уважения нашему земляку, почтили память Владимира Владимировича, который доказал, что упорство, талант и любовь к делу приводят к вершинам, а без самоотдачи невозможно достичь побед», — заявил Волков.

Памятник открылся у Ледовой арены, названной в честь прославленного советского хоккеиста. На ней ежегодно разыгрывается Кубок Александра Овечкина среди юных спортсменов.