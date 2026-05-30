Сегодня 19:19 От Дубны до Балашихи: гид по главным спортивным событиям лета 2026 года в Подмосковье

Лето 2026 года в Подмосковье обещает быть насыщенным спортивными событиями. 360.ru напоминает о ключевых мероприятиях, которые могут заинтересовать любителей спорта.

Проект «Выходи во двор» «Выходи во двор» — губернаторский проект, в рамках которого команда «Легенды футбола» проводит матчи с любительскими коллективами округов. В 2026 году сезон юбилейный — пятый. Первая игра прошла 23 мая в Клину на стадионе «Строитель», который недавно открылся после капитального ремонта. Всего запланировано 10 матчей. Среди городов, где они пройдут, — Раменское, Балашиха, Можайск, Долгопрудный, Малаховка, Воскресенск, Зарайск, Видное и Домодедово. Перед каждым матчем известные спортсмены проводят мастер-классы для детей, также запланированы автограф-сессии.

Полумарафоны «Суперлиги Подмосковья» Серия легкоатлетических забегов включает несколько полумарафонов, которые проходят в разных городах Подмосковья. Некоторые события лета 2026 года: 20 июня — Дубненский полумарафон «Большая Волга». Старт — на площади у ДК «Мир» (аллея имени Высоцкого, дом 1);

5 июля — Коломенский полумарафон «Летопись Победы». Стартово-финишный городок — у Конькобежного центра (набережная реки Коломенки, 7).

25 июля — Серпуховский полумарафон «Золотой павлин». Стартово-финишный городок — в парке имени Олега Степанова. Для детей предусмотрена дистанция 500 метров, для легкоатлетов 12+ — три километра, для любителей и профессионалов бега 18+ — пять, 10 и 21,1 километра. Регистрация на все три старта доступна на официальном сайте проекта.

Кубок Александра Овечкина Это ежегодный турнир по хоккею, который проводится в Подмосковье. В 2026 году он пройдет со 2 по 9 августа в двух городах: на льду арены имени Владимира Петрова в Красногорске и на «Арене Мытищи». В турнире участвуют юные хоккеисты. Команда-победитель получит трофей из рук Александра Овечкина — легендарного хоккеиста, обладателя Кубка Стэнли, капитана «Вашингтон Кэпиталз». В предыдущие годы в турнире принимали участие такие знаменитости, как Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Валерий Каменский и другие.

Отборочный турнир к Кубку Игоря Акинфеева С 10 по 12 июня в Балашихе пройдет отборочный турнир для участия в Кубке Игоря Акинфеева — одном из самых престижных детских футбольных соревнований страны. Матчи примут три стадиона городского округа Балашиха: «Метеор», «Труд» и «Пехорка». В турнире участвуют команды юных спортсменов 2014 года рождения. По итогам предварительного раунда 10 лучших команд получат право выступить в финальной части Кубка Игоря Акинфеева, которая запланирована на август 2026 года.

Первенство и Чемпионат Московской области по гольфу Первенство Московской области пройдет с 1 по 3 июля на поле Гольф-и Яхт-клуба «Пестово» (берег Пестовского водохранилища). Это главное соревнование региона среди юниоров. Чемпионат Московской области состоится с 12 по 14 августа на поле Agalarov Golf & Country Club. Турнир пройдет в два раунда на поле, спроектированном архитектором Кэлом Олсеном. Оба состязания включают лайвскоринг — возможность следить за счетом каждого игрока в режиме реального времени.