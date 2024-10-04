Президент Владимир Путин подписал указ о награждении легендарного хоккеиста Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Документ опубликовали на сайте правовой информации.
Согласно указу, Михайлов получил награду «за большой вклад в развитие физической культуры, популяризацию отечественного спорта и многолетнюю добросовестную работу».
Спортсмену 6 октября исполнится 80 лет.
Михайлов — заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России. Наиболее известен по выступлениям за московский ЦСКА в тройке с Владимиром Петровым и Валерием Харламовым. Двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира. После завершения карьеры игрок долгие годы работал тренером, возглавляя в том числе сборную России.
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Путин наградил Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
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