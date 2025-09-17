Память выдающегося инженера Михаила Аржакова почтили в Королеве

Памятная акция посвящалась 112-летию со дня рождения организатора производства ракетного вооружения, который стал ключевой фигурой в развитии наукограда. На церемонии присутствовали действующие сотрудники и ветераны корпорации «Тактическое ракетное вооружение», школьники, студенты, а также родные Михаила Аржакова, среди которых был его внук.

Директор Калининградского машиностроительного завода, позже ставшего головным предприятием корпорации «Тактическое ракетное вооружение», оставил заметный след в истории наукограда. Под его руководством в 1956 году началось производство первой советской управляемой ракеты класса «воздух-воздух», ставшей знаковым достижением для страны.

С именем Михаила Аржакова связано не только создание мощного предприятия по выпуску ракетной техники, но и улучшение социальной инфраструктуры города. В 1962 году был построен Дворец культуры имени Ленина (сейчас ДКЦ «Костино»), а также жилой микрорайон с образовательными и медицинскими учреждениями и стадионом «Металлист».

Внук Михаила Аржакова, запомнил своего деда, почетного гражданина Королева, как человека, который был примером трудолюбия и преданности делу.