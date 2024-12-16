Память погибших журналистов почтили в Химках

Фотовыставку, посвященную военкору Антону Волошину, организовали в Химках ко Дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. 10 лет назад известный в городе кавээнщик, актер и репортер не вернулся из рабочей командировки — съемочная группа попала под обстрел под Луганском.

«Я тогда была у себя в кабинете, и у меня начался приступ, будто не хватает воздуха. Вошел другой сотрудник и сказал включить телевизор. Он сказал, что нашего Антона убили. Я почувствовала на расстоянии, что произошло с дорогим мне человеком», — рассказала близкая подруга погибшего военкора Ирина.

Съемочная группа с Антоном Волошиным попала под минометный обстрел в районе поселка Металлист под Луганском. Они не были первыми и не стали последними. Около 20 репортеров в год гибнут во время исполнения своих профессиональных обязанностей, и все чаще журналисты становятся приоритетной целью.

«В этот день мы чтим память талантливых, самоотверженных репортеров, фотокорреспондентов, телеоператоров, с честью отдавших жизни за свое опасное ремесло. Вспоминаем всех тех, кто снял свой последний репортаж и пал жертвой от рук террористов и преступников, погиб с камерой или микрофоном в руках», — сказала заместитель начальника управления социальных коммуникаций городского округа Химки Светлана Ильина.

День памяти погибших журналистов появился в календаре в 1991 году. По данным ЮНЕСКО, в 2022 году погибло 86 репортеров, в 2023 — 94. Они рисковали жизнью для того, чтобы зрители знали, что же реально происходит на планете.

Ранее ко Дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, провели открытый урок в химкинской школе «Триумф». В мероприятии приняли участие старшеклассники, родители, педагоги, депутаты Валентин Герасимов и Инна Монастырская.