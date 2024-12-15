Урок памяти журналиста Антона Волошина прошел в Химках

Открытый урок, посвященный Дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, прошел в школе «Триумф» в Химках. Ученикам рассказали о жизни и деятельности военного корреспондента Антона Волошина, который погиб под Луганском в 2014 году.

В открытом уроке приняли участие старшеклассники, родители, педагоги, депутаты Валентин Герасимов и Инна Монастырская.

Слушателям рассказали о выпускнике Антоне Волошине, его жизненном пути, профессиональной деятельности и трагических обстоятельствах гибели.

«На уроках школьникам рассказывают о его подвиге, обсуждают важность журналистской профессии и ответственность, которую она несет. Память о таких людях, как Антон, помогает воспитывать в молодежи чувство патриотизма, ответственности и преданности своему делу», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Антон Волошин вырос в Химках. Сначала он учился в гимназии № 7, а потом перешел в лицей № 11 — ныне школу «Триумф». С детства Антон активно участвовал в общественной и спортивной жизни: занимался спортом, возглавлял команду КВН «Свои Люди». После он поступил в МИФИ и подрабатывал звукооператором на ВГТРК.

17 июня 2014 года Антон Волошин исполнял редакционное задание под Луганском. Он вместе с корреспондентом Игорем Корнелюком погиб в результате минометного обстрела. В тот момент они снимали репортаж про эвакуацию мирных жителей, которые попали под огонь.

Президент России Владимир Путин наградил Антона Волошина и Игоря Корнелюка орденами Мужества посмертно. Журналист из Химок стал символом отваги, самоотверженности и примером для молодежи. В 2014 году в лицее ему установили мемориальную доску. В образовательном учреждении ежегодно проводят мероприятия в его честь.

В конце открытого урока школьники спели фронтовые песни и прочитали стихи. Также прошла торжественная линейка и возложение цветов к мемориальной доске.

«Истории таких людей, как Антон Волошин, учат молодежь быть ответственными, любить свою Родину и быть готовыми защищать ее. В условиях специальной военной операции патриотическое воспитание приобретает особую значимость. Примеры мужества и героизма вдохновляют молодежь на служение своей стране, на развитие внутренней силы и стойкости», — поделилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

Такие мероприятия помогают молодежи осознать важность профессионального долга и ответственности перед Родиной. Открытый урок в школе «Триумф» стал частью масштабного патриотического проекта в Химках, который существует в округе с июля. В его рамках проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы и спортивные мероприятия. Цель инициативы — объединить поколения. Муниципальный депутат Николай Томашов отметил, что программа направлена на воспитание патриотизма и гордости за свою страну.