Память погибших в вооруженных конфликтах солдат почтили в Химках

Городской округ Химки присоединился ко Всероссийскому «Празднику белых журавлей». Мероприятие прошло в Кутузовской школе. Ученики, педагоги и жители муниципалитета почтили память героев, павших в различных вооруженных конфликтах.

Школьники прочитали стихи, посвященные любви к Родине, подвигам и миру. Мероприятие также посетили председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, муниципальный депутат Алексей Федоров и лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Алексей Федоров отметил, что когда дети читают стихи о войне, они будто вступают в разговор с теми, кого уже не вернуть.

«Это и есть настоящая связь поколений — от сердца», — подчеркнул народный избранник.

История праздника восходит к поэту Расулу Гамзатову. Его строки о белых журавлях, унесенных ветром войны, стали символом памяти обо всех павших.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.