Отличившихся работников сельского хозяйства наградили в селе Липицы

С профессиональным праздником в Серпухове поздравили работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Их отметили грамотами и подарками.

Мероприятие прошло в Доме культуры в селе Липицы. На нем отметили выдающихся аграриев и промышленников.

«Отметили заслуги наших тружеников наградами муниципалитета, Совета депутатов, Государственной думы, местного отделения партии „Единая Россия“. Труд аграриев заслуживает искреннего уважения и благодарности. Пусть работа приносит радость, а достижения становятся поводом для гордости», — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Отметим, что Серпухов уже многие годы занимает лидирующие позиции в агропромышленном комплексе Московской области. В округе работают 17 крупных и средних предприятий, а также 34 фермерских хозяйства и индивидуальных предпринимателей.

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