Открытый урок ко Дню освобождения Полтавы прошел в гимназии в Химках

Мероприятие объединило учащихся гимназии № 9, преподавателей, родителей и приглашенных гостей. В центре внимания оказались события осени 1943 года и их связь с современностью.

Участникам встречи рассказали об обстановке на фронте в тот период: после победы на Курской дуге Красная Армия перешла в масштабное наступление. Противник создал в Полтаве сильно укрепленный район, так называемый «восточный вал», призванный сдержать продвижение советских войск. Сражение за город стало важной частью битвы за Днепр, а его освобождение позволило продолжить наступление на Левобережной Украине.

«Такие открытые уроки — это лучший формат для изучения истории. Это живой диалог, где ученики могут задавать вопросы, делиться мнениями, спорить. Именно так информация усваивается не как сухой факт, а как личное переживание, что особенно важно для воспитания думающего и неравнодушного гражданина», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.