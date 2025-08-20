Открытый турнир по пляжному волейболу прошел в Мытищах

Открытый чемпионат Московской области по пляжному волейболу прошел в Парке Мира в Мытищах. Мужские и женские команды из Москвы, Московской области и Великого Новгорода боролись за звание лучших.

Соревнования состоялись на площадках специального комплекса для пляжных видов спорта. После напряженных матчей определили победителей в двух категориях. Первое место у мужчин завоевали Данила Иванов и Владимир Рождественский из Москвы и Долгопрудного. Серебряные медали получили Владислав Абакумов и Никита Фельдман из Мытищ. Бронзу взяли Максим Железнов и Георгий Смоляков из Королева и Ивантеевки. Четвертое место заняли Андрей Яфизов и Михаил Бек-Булатов из Раменского и Москвы.

Среди женщин победу праздновали Арина Буджерак и Анастасия Зверева из волейбольного клуба «Мытищи». Второе место досталось Дарье Халимоненко и Евгении Разумовой из Великого Новгорода и Мытищ. Третьими стали Екатерина Рихмайер и Светлана Иноземцева из Москвы и Королева.

Все команды показали отличную игру и спортивный характер. Победители получили заслуженные награды и поздравления.