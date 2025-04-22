Открытые спортивные мероприятия пройдут в Мытищах 26 апреля

Всех желающих пригласили на мероприятие «Парковая атлетика». Соревнования станут отличной возможностью для жителей провести выходной спортивно.

Спортивный фестиваль пройдет 26 апреля. Попробовать свои силы в различных спортивных мероприятиях может каждый. Будут организованы активности для всех возрастов: как для самых маленьких, так и для взрослых.

Запланированы игры, эстафеты, мастер-классы, турниры, фитнес, йога и другие групповые программы. Безопасность и контроль правильного выполнения упражнений обеспечат профессионалы. Спортивные тренеры и инструкторы помогут каждому желающему освоить новые навыки.

Будут предусмотрены также специальные зоны с игровыми и спортивными площадками. Родители смогут провести время со своими детьми, уделяя внимание и себе. Мероприятие нацелено на оздоровление, привлечение к активному образу жизни и развитие физической культуры у населения. Ближайшая суббота будет энергичной.