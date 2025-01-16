Открытое купание на Крещение в Мытищах разрешили только в Витеневе

Зон для омовения в этом году стало меньше из-за нестабильной погоды и неустойчивости льда. Глава Мытищ Юлия Купецкая отметила приоритет безопасности на праздниках.

Крещенские мероприятия пройдут 19 января. Открытые купания состоятся у Успенского храма с 10:00 до 16:00. Попасть к иордани можно с берега Пяловского водохранилища. Купели будут работать в Николо-Прозорово в Никольском храме с 12:00 до 20:00 в часовне Святого Феофана Затворника и в часовне Святого Тихона Задонского.

Больше всего верующих как всегда ожидают в Троицком храме в селе Троицкое. Крещенские омовения начнутся ночью в 2:30 и продлятся до 17:00.

Для комфорта людей вблизи купелей есть теплые палатки-раздевалки, горячий чай, полевая кухня и биотуалеты. Территория возле воды дополнительно освещается. А для безопасности подходы к иорданям оборудованы противоскользящими настилами, металлическими или деревянными лестницами, дно очищено от посторонних предметов.

Парковочных мест хватит для всех верующих. Подъезд личного транспорта откроют для местных жителей. Добраться можно и на автобусе до села Троицкое — организуют дополнительные маршруты. В Крещение будут дежурить спасатели, медики, полицейские и волонтеры.