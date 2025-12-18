Открытие «Почты Деда Мороза» пройдет в Черноголовке 20 декабря

На площади Дубовицкого 20 декабря состоится торжественное открытие главной городской елки. Детям и взрослым предстоит участие в новогодних интерактивах, веселых играх и традиционных зимних забавах.

«Настоящим украшением вечера станет яркое шоу, которое погрузит зрителей в сказочную атмосферу зимнего чуда. Но самое интересное начнется сразу после открытия: откроется специальная „Почта Деда Мороза“. Каждый желающий сможет написать письмо любимому Дедушке Морозу и поделиться своими самыми заветными мечтами и желаниями. Все письма будут отправлены лично адресату, гарантируя внимание и заботу волшебника», — сообщили организаторы

Таким образом, жители получат возможность передать свои новогодние мечты и получить поздравительные открытки с добрыми пожеланиями от самого Деда Мороза. Кроме того, желающих приглашают принять участие в массовых мероприятиях, которые продолжат праздничный сезон в городе.

Запланированы танцевальные представления и даже традиционный русский хоровод вокруг елки.