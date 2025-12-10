Сегодня 12:46 Открытие главной новогодней елки прошло в Коломне 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Коломна Подмосковье

Огни на самой главной елке города зажгли на Советской площади. В рамках проекта губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» для жителей и гостей Коломны подготовили театрализованное представление.

Сказочные герои веселили детей и взрослых, и зрители с удовольствием танцевали под зажигательные мелодии вместе с известными персонажами мультфильмов. Интерактивная программа получилась насыщенной и интересной. Кроме того, для любителей праздничных фотоссесий были подготовлены тематические зоны со световыми инсталляциями и новогодними декорациями. Гостей встречал Дед Мороз — возле него выстроилась внушительная очередь из ребят, желающих рассказать стишок. Так что даже отсутствие снега и декабрьского морозца не испортило настроение гостям праздника, который удался во всех отношениях.

Поздравил жителей с началом зимы и глава городского округа Александр Гречищев. Вместе с собой он привел необычного гостя — на сцену поднялся Новый 2026 год.

Эстафету праздничных огней приняла елка в парке «Сосновый бор» в Озерах. Она засияла так же ярко, как и ее коломенская «сестрица-красавица». Старт насыщенной новогодней программе дал первый заместитель главы округа Денис Лубяной. «Мы вместе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым приготовили для вас в эти новогодние праздники около 300 мероприятий. И мы надеемся, что это сподвигнет вас и ваши семьи в новогоднюю ночь и каникулы пройтись по нашему городу, посетить парки и скверы, где все это будет происходить. Сезон новогодних праздников открыт!» — сказал Денис Лубяной. Напомним, всего к праздникам на территории городского округа установят 59 елок и 65 иллюминационных композиций.