Открытая тренировка по спортивной борьбе ко Дню отца прошла в Мытищах

Спортивно-воспитательное мероприятие под названием «Отец-борец» прошло 18 октября в Грэпплинг академии Мытищи, расположенной в Центре культуры «Подмосковье». Тренировку по спортивной борьбе посетили отцы с сыновьями.

Главный тренер академии Андрей Анатольевич Столяров инициировал проведение семейного тренировочного мероприятия. Андрей Анатольевич является мастером спорта России, Призером Чемпионата Мира по спортивной борьбе с 2016 по 2017 год. Он лично показал комплекс специальных спортивных упражнений и боевых техник.

Тренировка включала элементы физической подготовки и психологической работы, что позволило участникам не только развить физические навыки, но и углубить понимание важности совместных занятий спортом для укрепления семейных уз. Отцы смогли провести время со своими детьми и вместе с ними научиться чему-то новому.